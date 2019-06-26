Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

El-Sen, Teknecik Santrali'ne Bir An Önce Filtre Takılmasını Talep Etti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Teknecik Elektrik Santrali bacasına bir an önce filtre takılmasını talep etti. 

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
El-Sen, Teknecik Santrali'ne Bir An Önce Filtre Takılmasını Talep Etti

EL-SEN Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özkıraç, konuyla ilgili yazılı açıklamasında yıllardır filtre sorununun çözülmemesi nedeniyle hükümetleri eleştirerek “Siz devlet olarak kendinize bağlı olan bir yere gerekli yatırımı yapmazsanız, sonuç olarak o bölge halkını kanser denen illetle baş başa bırakırmış olursunuz” dedi.
 
“Aynı şekilde siz yükümlülüğünüzü yerine getirmediğiniz sürece, AKSA’nın üretim yaptığı ve santralinin bacasında filtre bulunmadığı yere de yaptırımda bulunamazsınız” diyen Özkıraç, başta Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy olmak üzere hükümetten bir an önce Teknecik Elektrik Santrali’ne, ardından da Kalecik Elektrik Santrali’ne filtre takılmasını sağlamasını talep etti. 

“Bu bir insanlık görevidir. Biz üretirken zehirlenmek ve zehirlemek istemiyoruz” diyen Özkıraç, “Tek istediğimiz hükümetin yasaları ve kuralları işleterek bu çevre felaketine bir son vermesidir. En önemlisi de insanlarımızı zehirlenmekten kurtarmasıdır” ifadelerini kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
EL-SEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
dervis 2019-06-26 18:16:20

kuruldugundan beri ayni hikaya..40 yil oldu..40 da hukumet kuruldu bu arada..simdi anladiniz neden bu halk size kiciyla guler?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Tartıştığı kişiyi balkondan itti!
Tartıştığı kişiyi balkondan itti!
Kundakçının hapis cezası kesinleşti
Kundakçının hapis cezası kesinleşti
Ubaka ve Kızıltunç tutuklu yargılanacak
Ubaka ve Kızıltunç tutuklu yargılanacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim