El-Sen, turizm emekçilerine destek belirtti

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, “Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, Turizm emekçilerinin feryatlarını duymasını umut ediyoruz. Tüm emekçilerle birlikte dayanışmamızı yükseltmek ve bu mücadeleyi birlikte yürütmenin zamanıdır” ifadelerini kullandı.