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El-Sen, turizm emekçilerine destek belirtti

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), turizm emekçilerine destek belirterek, yetkilileri turizm emekçilerinin sesini duymaya çağırdı.

06 Nisan 2021 Salı 19:42
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El-Sen, turizm emekçilerine destek belirtti

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, “Bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, Turizm emekçilerinin feryatlarını duymasını umut ediyoruz. Tüm emekçilerle birlikte dayanışmamızı yükseltmek ve bu mücadeleyi birlikte yürütmenin zamanıdır” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (ElSen)
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