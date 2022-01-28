Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Eve geç gelen eşini darp eden şahıs tutuksuz yargılanacak
Eve geç gelen eşini darp...
Damat mahkemeye çıkarıldı
Damat mahkemeye çıkarıldı
Öğrenciler polisi darp etti!
Öğrenciler polisi darp etti!
7 ay cezaevine gönderildi
7 ay cezaevine gönderildi

EL-SEN, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 8 milyon TL elektrik borcu var”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na halihazırda 8 milyon TL borcu bulunduğunu belirterek, ödenmediği taktirde gereğinin yapılacağını kaydetti.

28 Ocak 2022 Cuma 15:47
184 Okunma
EL-SEN, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 8 milyon TL elektrik borcu var”
banner108

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na halihazırda 8 milyon TL borcu bulunduğunu belirterek, ödenmediği taktirde gereğinin yapılacağını kaydetti.

Özkıraç, yaklaşık bir ay önce bu borç nedeniyle elektriği kesilen Vakıflar’ın yasa dışı şekilde kaçak elektrik bağlattığını öne sürdü.

Tüm vatandaşlar gibi Vakıflar İdaresi’nin de borcunu ödemek zorunda olduğunu vurgulayan Özkıraç, Genel Müdür İbrahim Benter’e yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini tavsiye etti.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kurumu Çalışanları SendikasıELSEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş ile ilgili bir müracaatta Vakıfların ilgili taraf olması kabul edildi
Maraş ile ilgili bir müracaatta Vakıfların ilgili taraf olması kabul edildi
Tatar: İstediğiniz kadar bize baskı yapın, hiçbir zaman Rum’a yama olmayacağız
Tatar: İstediğiniz kadar bize baskı yapın, hiçbir zaman Rum’a yama olmayacağız
Şefik: İtirazlar değerlendirildi, sonucu değiştirecek bir şey yok
Şefik: İtirazlar değerlendirildi, sonucu değiştirecek bir şey yok
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim