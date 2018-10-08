El-Sen ve Çağ-Sen’den KTAMS’ın grevine destek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ile Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) “hayat pahalılığı oranının kriz süresince her ay sonu maaşlara yansıtılması talebiyle” yarın yapacağı eyleme ve tam günlük greve destek belirtti.

El-Sen adına Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Çağ-Sen adına Gamze Pınardan yazılı açıklama yaptı.

Kaşif ve Pınardan, açıklamalarında TL’nin döviz karşısındaki değer kaybına ve zamlara işaret etti.

Hükümetin ekonomik kriz karşısında aldığı tedbirleri eleştiren her iki sendikanın yetkilisi, KTAMS’ın grev ve eylemine destek belirtti.