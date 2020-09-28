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EL-SEN YARIN TEKNECİK’TE EYLEM YAPACAK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yarın Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem yapacağını bildirdi.

28 Eylül 2020 Pazartesi 14:33
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EL-SEN YARIN TEKNECİK’TE EYLEM YAPACAK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yarın Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem yapacağını bildirdi.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç’ın verdiği bilgiye göre, saat 10.00’da gerçekleştirilecek eyleme Sendikal Platform da destek verecek.                 

Özkıraç, Teknecik Elektrik Santrali’nde sekiz dizel jenaratör olmasına rağmen şu anda dört tanesinin hizmet verdiğini bildirdi.

Kıb-Tek’in bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun arızalı jenaratörlerin tamiri konusunda adım atmadığını savunan Özkıraç, şunları kaydetti:

“Bu jenaratörlerin Kıb-Tek’e kaybı 70 MW’tır. Daha acil ve önemlisi ise şu anda çalışan dört jenarötün de gerekli bakım ve onarımları yapılmadığı için her an devre dışı kalma riskleri vardır. Bu sebepten ötürü yarın sabah 10.00’da Teknecik Elektrik Santrali önünde eylem gerçekleştireceğiz. Sendikal Platform da gerçekleştieceğimiz eyleme destek verecektir.”

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