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El-Sen, yarın uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yarın uyarı grevi yaparak Başbakanlığa yürüyecek, Cuma günü ise süresiz greve gidecek…

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:48
El-Sen, yarın uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yarın uyarı grevi yaparak Başbakanlığa yürüyecek, Cuma günü ise süresiz greve gidecek…

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç gerek hükümete gerekse KIB-TEK Yönetim Kurulu’na süreç içerisinde gerekli uyarıları yaptıklarını, diyalog yoluyla kurumun önünün açılması için gerekli adımların atılması talebini ilettiklerini anımsatarak, hükümete verdikleri sürenin dolduğunu kaydetti.

Özkıraç, “Tek amacımız Kıbrıslı Türklerin elinde olan en stratejik kurum olan KIB-TEK’in yaşatılması, kurumun aç gözlü sermayeye peşkeş çekilmemesi, gerekli yatırımların yapılarak toplumumuzun daha ucuz, kaliteli ve çevre dostu enerji tüketmesidir.” dedi.

Özkıraç, toplumu mağdur etmemek adına gerekli önlemleri aldıklarına da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası
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