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EL-SEN yarınki uyarı grevinin askıya alındığını duyurdu

06 Kasım 2022 Pazar 11:26
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EL-SEN yarınki uyarı grevinin askıya alındığını duyurdu



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) yarın yapılacak 3 saatlik uyarı grevinin askıya alındığını açıkladı.

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, cuma günü Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda, bir önceki dönem açılan Barem 19 (Müşavirlik) kadrosu kapatıldığını, Teknecik Elektrik Santraline 120 MW Santral yatırım kararı alındığını ve Toplu İş Sözleşmesi imzalandığını belirtti.

Sendikanın, pazartesi yapılacak 3 saatlik uyarı grevini askıya aldığını kaydeden Tuğcu, geriye kalan teşvikler, maliyetin altında satıştan oluşan zararın karşılanması, solar enerji ve mahsuplaşma, sözleşmeli alınan avukatlar, hizmet şemaları düzenlemesi ve gündemde olan filtre konusunun ise yarın saat 11.00’de tekrar görüşüleceğini ifade etti.

Tuğcu, çıkacak sonuca göre Cuma günü yapacakları süresiz grevin şekilleneceğini belirtti.

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