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El-Sen’den 28 Eylül sabahına kadar uyarı grevi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) uyarı grevi yapacağını duyurdu.

25 Eylül 2020 Cuma 16:08
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El-Sen’den 28 Eylül sabahına kadar uyarı grevi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) uyarı grevi yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada söz konusu grevin bugün 16.00’da başlayarak 28 Şubat Pazartesi sabahı 07.30’a kadar süreceği belirtildi.

Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün (25.09.2020 Cuma) El-Sen Yönetim Kurulu’ nun almış olduğu karar doğrultusunda 25.09.2020 saat 16:00’ dan 26.09.2020 saat 16:00’ ya, 26.09.2020 saat 16:00’ dan, 27.09.2020 saat 16:00’ ya, 27.09.2020 16:00’ dan 28.09.2020 saat 07:30’ a kadar uyarı grevi kararı almıştır.

Kamuoyuna duyurulur.”

Anahtar Kelimeler:
ELSENKıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları SendikasıGrev
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