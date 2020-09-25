El-Sen’den 28 Eylül sabahına kadar uyarı grevi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) uyarı grevi yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada söz konusu grevin bugün 16.00’da başlayarak 28 Şubat Pazartesi sabahı 07.30’a kadar süreceği belirtildi.

Sendikadan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün (25.09.2020 Cuma) El-Sen Yönetim Kurulu’ nun almış olduğu karar doğrultusunda 25.09.2020 saat 16:00’ dan 26.09.2020 saat 16:00’ ya, 26.09.2020 saat 16:00’ dan, 27.09.2020 saat 16:00’ ya, 27.09.2020 16:00’ dan 28.09.2020 saat 07:30’ a kadar uyarı grevi kararı almıştır.

Kamuoyuna duyurulur.”