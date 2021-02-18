EL-SEN’DEN, ARIKLI’NIN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda (Kıb-Tek) “vurgun” yapıldığına dair ifadelerine ve yakıt alımı konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi.

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Arıklı tarafından yapılan suçlamaları kabul etmediklerini, geçen yılki yakıt ihalesi ve sürekli değişen navlun fiyatları gibi konularda Arıklı’nın topluma yanlış bilgi aktardığını savundu.

Özkıraç, Sendikanın hukukçu ve danışmanlarıyla yürüttükleri çalışmalar sırasında, söz konusu dosyalarda bazı anomaliler tespit ettiklerini kaydederek, konunun daha iyi irdelenmesi için hükümete ve muhalefete çağrıda bulundu.

Özkıraç, “Vurgun veya adrese teslim ihale diye söyleyen Arıklı farkında değil herhalde; Merkez İhale Komisyonu’nun yapmış olduğu ihale için MİK’ i suçluyor. EL-Sen olarak, bizim tek kaygımız halkımız ve Kıb-Tek’tir” dedi.