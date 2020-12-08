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EL-SEN’DEN ARIKLI’YA ELEŞTİRİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Yeni Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı “kablo ile elektrik yatırımı üzerinden popülizm yapmamaya” davet etti.

08 Aralık 2020 Salı 16:41
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EL-SEN’DEN ARIKLI’YA ELEŞTİRİ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, Yeni Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı “kablo ile elektrik yatırımı üzerinden popülizm yapmamaya” davet etti.

Özkıraç, yaptığı yazılı açıklamada, “Daha resmen göreve başlamadan, ne KIB-TEK yöneticileri, ne de EL-SEN ile tek bir istişare gerçekleştirmeden kablo ile elektrik konusuna giren Erhan Arıklı’nın bu mantaliteyke şimdiden işinin zor olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Tüm veriler ve çalışmaların ortada olduğunu öne süren Özkıraç, Erhan Arıklı’yı, kendinden önceki bakanlar gibi, şu anda mümkün olmadığı söylenen elektrik yatırımı üzerinden popülizm yapmamaya ve uzmanların hazırladıkları raporlara göre hareket etmeye davet etti.

Özkıraç, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu aşamada bahse konu yatırımın mümkün olmadığını gördüğünü ve iki santral hibe etme yönüne gittiğini iddia etti.

Yatırımlar konusunda sendikanın tavrının net olduğunun altını çizen Özkıraç, “Kısa vadede en az 60 MW’lık dizel jeneratör çift yakıtlı yatırımın yapılması konusunda mücadelemiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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