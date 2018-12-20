EL-SEN’den Burhan Nalbantoğlu Hastanesine Bağış

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre, sağlıkta yaşanan sıkıntılar ve malzeme eksikliğinin bilinci içerisinde Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümüne; 5 adet mini buzdolabı, 2 adet tekerlekli sandalye, 5 adet oksijen flow metre, 3 adet pluse oksimetre cihazı ve 1 adet masa üstü aspiratör ünitesi bağışlandı.



Teslim töreninde konuşan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, bu gibi yardım ve bağışlarda EL-SEN üyelerinin duyarlılığına dikkat çekti.