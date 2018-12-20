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EL-SEN’den Burhan Nalbantoğlu Hastanesine Bağış

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağışta bulundu.

20 Aralık 2018 Perşembe 17:21
EL-SEN’den Burhan Nalbantoğlu Hastanesine Bağış

EL-SEN’den yapılan açıklamaya göre, sağlıkta yaşanan sıkıntılar ve malzeme eksikliğinin bilinci içerisinde Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, Dr. Burhan  Nalbantoğlu Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümüne; 5 adet mini buzdolabı, 2 adet tekerlekli sandalye, 5 adet oksijen flow metre, 3 adet pluse oksimetre cihazı ve 1 adet masa üstü aspiratör ünitesi bağışlandı.

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Teslim töreninde konuşan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, bu gibi yardım ve bağışlarda EL-SEN üyelerinin duyarlılığına dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
EL-SENBurhan Nalbantoğlu HastanesiBağışHaberGündemKıbrıs
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