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El-Sen’den KIB-TEK Müdürüne “mobbing” uyarısı

Özksüzoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, iki personelin “gerekçe gösterilmeden” binaya girişinin engellendiğini savundu. Öksüzoğlu, “Kurumun kendi personelinin, girişlerinin yasaklanması anlaşılabilir değildir” ifadesini kullandı.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:36
El-Sen’den KIB-TEK Müdürüne “mobbing” uyarısı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “Kıb-Tek personelinin merkez binaya girişlerinin engellendiği ve mobbing yapıldığı” gerekçesiyle Kıb-Tek müdürüne yazı yollayarak, bu uygulamalara son vermesi çağrısında bulundu.

El-Sen Başkanı Umut Özksüzoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, iki personelin “gerekçe gösterilmeden” binaya girişinin engellendiğini savundu. Öksüzoğlu, “Kurumun kendi personelinin, girişlerinin yasaklanması anlaşılabilir değildir” ifadesini kullandı. 

Öksüzoğlu açıklamasında, “Bölge amirliğinde vardiya cetvellerinin ve kimlerin vardiyaya gireceğinin görevli amirce hazırlanıp, müdür tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi esasları uygulanmaktadır. Gazimağusa Bölge Amirliği’nde kimin vardiyaya gireceğine ilişkin isimleri de değiştirerek cetvellerin doğrudan genel müdür tarafından hazırlanıp onaylanması anlaşılabilir değildir” ifadesine yer verdi. 

Bu ve benzeri davranışların çalışanları ve işyerini “kaosa sürüklediğini” savunan Öksüzoğlu, “Bu tür davranışların belirli üye ve yöneticilerimizi taciz etmeye dönük (mobbing) olduğuna ilişkin ciddi kuşkularımız pekişmektedir” iddiasında bulundu. 

Öksüzoğlu, kurum müdürünün görev ve yetkilerini çalışma huzurunu koruma ve geliştirmeye dönük kullanmasının öncelikli işi olması gerektiğini kaydetti. 

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Doğru Söz 2018-01-18 14:01:17

Neyin nasıl olması gerektiği ülkelerin demokratik olma seviyelerine de bağlıdır. KKTC partizanlık ve ötekileştirme alanıdır tıpkı anavatanı ve tüm ortadoğu, arap ve afrika gibi geri ülkelerde olduğu gibi.

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mehmet abdi 2018-01-18 14:46:50

öncelikle: kıb tek ciddi derecede halkın gözünden düşmüştür. kıb-tek kurum olmaktan çıkmış ve halkı soymaya doğru yönelmiştir. derhal bu konuya el atılmalıdır.

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