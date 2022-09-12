Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
banner107

EL-SEN’den KTAMS ve Kamu-Sen’e destek

EL-SEN Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, aralarında KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ın da olduğu sendikacıların KHK Başkanı Ömer Köseoğlu’nun şikayeti ile gözaltına alınıp haklarında dava okunmasına tepki göstererek, mücadelelerine tam destek verdi.

12 Eylül 2022 Pazartesi 21:58
43 Okunma
EL-SEN’den KTAMS ve Kamu-Sen’e destek


Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, aralarında KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ın da olduğu sendikacıların Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu’nun şikayeti ile gözaltına alınıp haklarında dava okunmasına tepki gösterdi.

EL-SEN Genel Sekreteri Tuğcu, “Kamu Hizmeti Komisyonu sınavlarının şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmediği gerekçesiyle bugün komisyon binasına giderek protesto eylemi düzenleyen KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan ve Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ın, KHK Başkanı’nın şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınması, demokratik hukuk devletlerinin olmazsa olmazlarından biri olarak değerlendirdiğimiz sendikal mücadeleye yönelik kabul edilemez bir yıpratma girişimidir” dedi.

Tuğcu, “Sendikacıların, komisyon toplantısının yapıldığı odaya kilitlenmesini ve müteakiben Bengihan ve Atan’ın polis tarafından tutuklanmasını kınar, KTAMS ve Kamu-Sen’e mücadelelerinde tam destek belirtir, anti-demokratik her türlü girişimin sonuna kadar karşısında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ELSENKıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları SendikasıAhmet TuğcuGüven Bengihan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kıbrıs Türk toplumunun güçlü bir CTP’ye ihtiyacı var”
“Kıbrıs Türk toplumunun güçlü bir CTP’ye ihtiyacı var”
Yerel seçim tarihi için istişareler başladı!
Yerel seçim tarihi için istişareler başladı!
CTP MYK belirlendi
CTP MYK belirlendi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim