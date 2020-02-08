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El-Sen’den Taçoy’a tepki

08 Şubat 2020 Cumartesi 13:18
El-Sen’den Taçoy’a tepki
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Kıb-Tek’in önümüzdeki günlerde özel bir bankadan yüksek faizle 130 bin TL daha borçlandırılacağını savunarak, bu borçlanmaya karşı olduğunu duyurdu.

Sendika yetkilileri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a “Kurumun geleceği için gerekli yatırımları yapın, verdiğiniz sözlerin, attığınız imzaların arkasında durun” diyerek seslendi.

Toplumun Kıb-Tek’e yatırım için ödediği paraların özel bankaların faiz borcuna ve AKSA’ya gittiğini belirten sendika yetkilileri, AKSA’nın ülkeden gitmesi için sözü verilen yatırımların yapılması gerektiğini belirtti, “3-5 şirketin menfaati için Kıb-Tek’in batırılmasına, yabancı sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ve El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, sendikada basın toplantısı düzenleyerek, hükümeti, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan’ı eleştirdi.

ÖZKIRAÇ: “PARA AKSA’NIN KASASINA AKTARILACAK”

İlk sözü alan El-Sen Başkanı Özkıraç, mayıs ayından beri hükümetin kuruma tek kuruşluk yatırım yapmadığını savunarak,  “Tesislerdeki ambarlar boş, malzeme eksikliği var, çalışanların güvenliğiyle ilgili araç gerçek yok” dedi.

Borçlanma konusunda dün bir bilgi aldıklarını ve bu bilginin doğruluğundan emin olduklarını belirten Özkıraç, “Yüksek faizli 130 milyon TL borçlanmaya gidiliyor. Buradan gelecek para AKSA’nın kasasına  aktarılacak… Halkın, Kıb-Tek’e yatırım için verdiği paralar öyle ya da böyle özel bankalara ve AKSA’ya gidiyor” ifadelerine yer verdi.

“YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NI BURADA İSTEMİYORUZ”

Özkıraç, kurumun yönetim kurulu başkanı olan Onurhan’ı kurumu “batağa sürüklemekle” de suçladı.

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Kıb-Tek’teki bürokratlarla uyumlu şekilde çalışamadığını, kurumdaki rutin işlerin dahi yürümediğini savunan Özkıraç,  “Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı’nı burada istemiyoruz, önümüzdeki günlerde binaya girişini de engelleyeceğiz. Doğacak sonuçlardan ne El-Sen, ne de çalışanlar sorumlu olacak. Kıb-Tek ego tatmin yeri değil ” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u da verdiği sözleri yerine getirmemekle suçlayan Kubilay Özkıraç, “Sayın Bakan ‘Aralık ayında ihaleye çıkılacak’ dedi,  bizi yanılttı. Hasan Taçoy, ülkesini seviyorsa attığı imzanın, verdiği sözlerin arkasında dursun, hayali projelerle uğraşmasın. Kıb-Tek’e yatırım yapsın. Toplum da bunların takipçisi olsun, olanların karşısında sessiz kalmasın” şeklinde konuştu.

İki aylık grev yasaklarının dolduğunu da ifade eden Özkıraç, “Bu sendikayı grev yasakları ile engelleyemezler. 3-5 şirketin menfaati için Kıb-Tek’in batırılmasına, yabancı sermayeye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

KAŞİF: “İYİ DURUMDA OLAN BİR KURUM BORÇLANMAYA GİTMEZ”

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un Kıb-Tek ile ilgili açıklamalarını hayretle takip ettiklerini belirterek,  “İyi durumda olan bir kurum borçlanmaya gitmez” dedi.

Kurumda yatırıma ve istihdama ihtiyaç olduğunu belirten Kaşif,  “Biz fizibilitesi, gerçekçi rakamları olan yatırım modellerini savunuyoruz. Bir an önce bu yatırımlara başlanmalı” dedi.

2024’te sözleşmesi bitecek AKSA’nın ülkeden gitmesi ve enerji fiyatlarının düşmesi için bu yatımların yapılmasının elzem olduğunu kaydeden Kaşif, aksi takdirde AKSA’nın daha büyük fiyatlarla masaya oturacağını, bunun bedelini de halkın ödeyeceğini söyledi.

Ersan Kaşif, AKSA’nın kilovat saat başına faturaya yansıyan maliyetinin 25-30 kuruş olduğunu da belirtti.

Geçtiğimiz aylarda El-Sen ile bakanlık arasında imzalanan protokole değinen Kaşif, bu kapsamda oluşturulan, jeneratör alımı karşısında alternatif model yaratacak enerji komitesinin çalışmalarını “fiyasko” diye niteledi  “Komite ortaya bir şey koyamadı” dedi.

Kıb-Tek ile ilgili atılan her adımın sendikanın zorlamasıyla olduğunu da söyleyen Kaşif, Teknecik Elektrik Santrali’ne istihdam edilenlerin 26’sının önümüzdeki günlerde iş başı yapacağını, çağrı merkezine alınacak 8 kişi için de yönetim kurulunun bir an önce adım atması gerektiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
EL-SENKIB-TEKHasan TaçoyErsan KaşifHaberGündemKıbrıs
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