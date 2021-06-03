"EL-SEN’i izlemeyi ve dinlemeyi tavsiye ederiz"

EL-SEN tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

ÖNGÖRÜSÜZLÜK ve DUVARA TOSLAMAK

Akşam BRT ekranlarında son dönemlerin 3 Ekonomi ve Enerji Bakanını izledik. 3’ü 1 arada bir birlerine övgüler düzerek programı tamamladılar.

Özdil Nami: 15 ay görevde kaldı, 13 ayını kablo ile elektrik getireceğini savundu, son 2 ayında doğal gaz ve jeneratör yatırımının bu dönemde en iyi yatırım olduğunu anlamış ve jeneratör ihalesine çıkmış ancak hükümet bozuldu sonuç alınamadı.

Hasan Taçoy: 17 ay görevde kaldı. 17 ay kablo sevdası hiç bitmedi. Yatırım için en az 60 MW gücünde yatırım yapılması konusunda protokol imzaladı. Komite oluşturdu modelin ne olacağı konusunda ancak ortaya doğal gaz ve jeneratör dışında hiçbir alternatif koyamadı. Akşam ki programda ise eveledi geveledi bir türlü jeneratör diyemedi. Bir de üstüne üstlük kendisi görevini yerine getirmiş gibi şimdi sıra sendika da diyor. Boşa geçen 17 ay. Ha vardı ha yoktu.

Erhan Arıklı: Görev başında 6’ncı ayına girdi. Göreve gelmeden çok önce 25 kuruşa kablo ile elektrik getireceğini savunuyordu. Göreve geldikten sonra anyayı da konyayı da gördü. Ayakları yere bastı. Kablo sevdası erken bitti. Doğal gaz yatırımının en gerçekçi yatırım olduğunu ve bu yatırımla ancak da fiyatların düşürülebileceğini anladı. Buda neyi gösteriyor doğal gaz jeneratörlerde kullanılabilen yakıt olduğundan yatırım modeli JENERATÖR ‘dür.

Tam 3 yıldır sendikamız yatırımla ilgili olarak açık ve net bir şekilde üstüne basa basa belgelerle ve verilerle bunu dile getirmiş, savunmuş ve gerektiğinde bu uğurda grev yapmıştır. Sendikamız bu gerçekleri ortaya koyarken hep lobicilikle suçlanmış ve bazı şirketlerin kontrolü altında olduğumuzu dillendirmişlerdir. Akşam ki programda da bunu hiç çekinmeden dillendirmişlerdir. Buna tek bir cevabımız olur. Ona da körde kendinden bilir deriz. Yani Solar Lobisinin güdümünden çıkamadığınızı, kablo hayali ile bu toplumu uyutmaya çalıştığınızı ve güdümlü olduğunuzun bir göstergesidir.

Kısacası bir göreve ve/veya bir makama gelindiğinde en iyi hizmeti vermek ve doğru adımları zamanında atmak ana görevimizdir. Kıb-Tek konusunda bu kurumu ne kadar kötü yönettiğinizi, kişisel düşüncelerinizin kurumun geleceğini kararttığını ve topluma ucuz enerji sağlamak yerine her gün zam tehditini vurgulamaktan başka bir şey yapmadınız. Öngörüsüz siyasetiniz Duvara Toslamıştır.

EL-SEN’i izlemeyi ve dinlemeyi tavsiye ederiz. Duvara Toslamamak için size önerimizdir.