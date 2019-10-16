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Elal 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

16 Ekim 2019 Çarşamba 20:15
Elal 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Girne Turizm Limanı’ndan 9 Ocak 2019 tarihinde ülkeye TIR araç içerisinde 570 gram eroin türü uyuşturucu sokmaya çalıştığı esnada yakalanan TIR Şoförü Celal Elal 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Yargıç Füsun Cemaller Başkanlığı’nda, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda görülen davadaCelal Elal, eroin ithal etme suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkındaki kararı okuyan Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad, 9 Ocak’ta saat 08. 45 sıralarında Tır araç ile ülkeye giriş yapan sanık Celal Elal üzerinde yarım kilo eroin türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi. 

Kürşad, sanığın ifadesinde uyuşturucu maddeyi Mersin’den aldığını ve Ömer Satıağalar’a teslim edeceğini itiraf ettiğini açıkladı. Sanığın ülkeye ithal ettiği uyuşturucu miktarının azımsanmayacak bir miktar olduğunu belirten Kürşad, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına dikkat çekti. Kürşad, sanığın uyuşturucuyu ticari amaçlı ithal ettiğini de belirtip, bu hususun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kürşad, sanığın ithal ettiği miktarın külliyatlı oluşu, ticari amaçlı ithal edilmesini aleyhine değerlendirdiklerini ifade etti.

Kürşad, sanığın 570 gram eroin ithal ve tasarrufu suçundan mahkûm edip, 7 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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