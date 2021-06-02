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ELAM Meclis Başkanlığı İçin Adaylık Koydu

Güney Kıbrıs’ta Meclis Başkanlığı görevi için perde gerisi faaliyetlerinin başladığı bildirildi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:17
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ELAM Meclis Başkanlığı İçin Adaylık Koydu

Fileleftheros gazetesi, bu görev için farklı senaryoların döndüğünü ve şu an için kesin bir şey söylenemeyeceğini; çünkü ELAM’ın dört milletvekiliyle Meclis’e girmesiyle birlikte tüm dengelerin değiştiğini yazdı.

ELAM’ın seçimin hemen ardından Meclis Başkanlığı için adaylık koyduğunu kaydeden gazete, bu görev için ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun önerildiğini; ancak Hristu’nun diğer partilerden destek almaması durumunda Meclis başkanlığı seçiminin ilk oylamada bitmeyecek gibi göründüğünü belirtti.

Gazete, DİSİ’nin “al-ver” mantığını reddettiğini, AKEL’de önceliğin parti içi konular olduğunu, DİKO’da Nikolas Papadopulos’un önerildiğini, EDEK’te de DİPA ve DİSİ ile oluşturulacak ittifakla Marinos Sizopulos’un aday olması senaryosunun çizildiğini yazdı.

Alithia gazetesi ise, siyasi partilerin Meclis Başkanlığı görevi için “kartlarını kapalı tuttuğunu” ve 10 Haziran’daki Meclis oturumunda belirlenecek bu göreve kimin seçileceğiyle ilgili yoğun perde gerisi faaliyetler yapıldığını kaydetti.

Haberde, şu an için tek kesin adayın ELAM Başkanı Hristos Hristu olduğuna işaret edildi.

MECLİS KOMİTELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bu arada Politis gazetesi de, Meclis komitelerinde değişikliğe gidileceğini yazdı.

Haberde, 16 meclis komitesinden en az 10’unda başkan değişikliği yapılacağı ve eski milletvekillerinin bu görevle ilgilenmeye başladığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısELAM
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