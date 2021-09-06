Elcil: Aileler tepki versin

Elcil bu sabah SES KIBRIS web tv'de Aytuğ Türkkan le Kıbrıs'ın Nabzı programına telefon aracılığıyla katıldı

Şener Elcil şöyle konuştu:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu okullarda maske kullanılmaması gerektiğini söyledi, ama buna doktorlarımız karşı çıkıyor. Bu hem okulda hem taşımacılıkta kullanılmalı. Bir başka sıkıntı da mesafe konusunda. Okullardaki sıralar 2’li.. Çocuklar ikili oturuyor. 111 ilkokul var. Yaklaşık 21 bin öğrencimiz var bu 111 okulda. 9 bin 600 öğrenci 19 okulda okuyor. Bu sıkışıklık Girne bölgesinde yaşanıyor. 23 Nisan, Hasan Cafer, Alsancak, Çatalköy, Karaoğlanoğlu İlkokulları çok kalabalık. Bu okullarda 33-36 arasında sınıf var. Normalde 25’ê kadar diye bir kabul yaptı Sağlık Bakanlığı.. 19 okulun dışında bu kriter sağlanıyor ama bu 19 okulda ciddi sıkıntımız var. Bakanlığa buralarda seyreltilmiş eğitim için 3 farklı teklif götürdük ama 15 gündür bize bir yanıt verilmedi.”

Okullarda hademe yok

Hijyen konusunda da sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Elcil, okullarda hademe olmadığını kaydetti:

“Hijyen konusunda da ciddi sıkıntı var. Şu an bir şok okulda hademe yok. Özel sektörden hizmet satın alınıyor. Mesela bugün öğretmenlerimiz okullara gitti, haftaya da çocuklarımız gidecek. Ama hademe yok . Temizlik ihalesi ise 10 Eylül’de sonuçlanacak. 13’ünde çocuklar nasıl okula başlayacak. Hijyen konusunda da sınıfta kalındı.”

"Sürü bağışıklığı kararı aldılar, açıklamıyorlar”

“Geçen yıl eğitim bakanlığı ve hükümet daha hazırlıklıydı” diyen Şener Elcil ciddi bir iddiayı ortaya attı:

“Sürü bağışıklığı konusunu gündemlerine aldılar ama bunu topluma açıklamıyorlar. Ölen ölecek kalan sağlar bizimdir şeklinde bir düşünceleri var. Durum gerçekten vahimdir. Biz çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi kalabalık sınıflarda bırakmayacağız. Biz kendi tedbirimizi alacağız çocukları ve öğretmenleri korumak için”

“Nasıl bir tedbir sorusuna karşılık Elcil, “Bunu önümüzdeki günlerde açıklarız” dedi..

Ailelere “tepki verin” çağrısı

Şener Elcil 129 okulda yaşanacak sıkıntıya dikkat çekti velilere de mesajlar gönderdi:

“Sendikaların tavırları dışında ailelerin tavırları da önemlidir. Çocukların hak ettiği ortamda eğitim alabilmeleri için aileler de tepki koymalı. Bu 19 okulda, 35 kişilik sınıflarda yapılacak eğitime aileler de tepki vermeli. Aileler de öne çıksınlar, seslerini yükseltsinler”

Aşı yapmayan öğretmenler ne olacak?

Aşı yapmayan öğretmenlerin durumuna ilişkin bir soru üzerine Şener Elcil topu Eğitim Bakanlığı’na attı:

“Yüzde 91 öğretmen aşı oldu, bu rakam bundan bir buçuk ay önceydi. Bunun dışında Johnson aşısı geldi, bir kesim daha aşı oldu. Ama aşı olmak istemeyen ve tavır geliştiren az bir kesim öğretmenimiz var. Bu öğretmenler ne olacak, sınıfa girecekler mi? Biz de bunu Eğitim Bakanlığı’na soruyoruz, bu öğretmenler ne olacak?”

Kaynak : Ses Kıbrıs https://www.seskibris.com/haber/7754420/35-kisilik-siniflar-var-aileler-tepki-versin