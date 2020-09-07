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Elcil: “Alınan kararlar bilimsellikten uzak”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, hükümetin aldığı kararları eleştirdi ve alınan kararların siyasi olduğunu, bilimsellikten uzak olduğunu söyledi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 11:13
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Elcil: “Alınan kararlar bilimsellikten uzak”

7 günlük karantina kararının yetersiz olduğunu söyleyen Elcil, tüm dünyanın karantina süresini 14 gün tuttuğunu vurguladı ve hükümetin bir karar almaktan aciz olduğunu dile getirdi.

Eğitim Bakanlığı’nın uzunca süre çalışma yapmadığı halde, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın dünyada okulların nasıl açılacağını yakından takip ettiğini ve çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Elcil, “Bu örnekleri inceledik ve ülkemize uyarladık. Eğitim Bakanlığı ile 28 Temmuz’dan itibaren okulların açılmasıyla ilgili karar üretip birtakım çalışmalar yaptık. Hükümetin sorumsuzluğundan dolayı, yaptığımız çalışmalar tehlikeye girdi. Özellikle vaka sayılarının artmasıyla okulların açılması ciddi risk teşkil etmeye başladı” dedi.

İlerleyen günlerde vaka sayısının artış göstermesinden dolayı okullar vasıtasıyla salgının artacağını da söyleyen Elcil,  vaka sayılarının artışının devam etmesi halinde okulların açılmama riskiyle karşı karşıya kalabileceğini de vurguladı.

Son Güncelleme: 07.09.2020 11:14
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Öğretmenler SendikasŞener Elcil
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