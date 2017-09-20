Elcil: "Bakan görevden alınmalı"

Duygu Alan

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk gününde okullardaki manzara ve eğitimdeki sorunlar, dün tüm gazetelerin ön sayfalarında yer aldı, velilerin isyanlarına haberlerde geniş yer verildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, eleştirilere kulak tıkadı. Yeni eğitim yılının ikinci günü de hem öğrenciler hem de veliler için tam bir işkenceye dönüşürken bakanlık, eğitimdeki sorunların çözümüne ilişkin beklenen adımı dün de atmadı.

Birçok devlet okulunda, ilk gün olduğu gibi dün de eğitim inşaatın gölgesinde verildi.

Havadis’e ulaşan onlarca veli, devlet okullarında yaşanan sorunlar karşısında tepkilerini dile getirdi.

Bazı veliler, “Bir yanda inşaat bir yanda eğitim olmaz” diye tepki koyarken bazı veliler, okullardaki sınıf ve kadro eksikliğini eleştirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Havadis’e yaptığı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı eleştirdi.

KTÖS Genel sekreteri Şener Elcil, “Bence yapılacak en iyi iş bu bakanın derhal görevden alınmasıdır” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Elcil: Yapılacak en iyi iş bakanın derhal görevden alınmasıdır

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel sekreteri Şener Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı sert bir ifade ile eleştirerek, “Bakanlık, eğitimdeki sorunlara çözüm üretme konusunda bir girişimde bulunmadığı gibi çalışan sistemleri de bozmaya yönelik bir anlayış geliştirdi” dedi.

Elcil, okullarda inşaata dayalı altyapı sorunları ve kadro soru devam ederken özel eğitim ve iş eğitim merkezlerinin birleştirilmesi yönünde karar alınarak eğitimdeki sorunlara bir yenisinin daha eklendiğini ifade etti.

Şener Elcil, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı başlamadan aylar önce okullardaki sorunları, ihtiyaçları ve gereksinimleri aktardıklarını belirleyerek Milli eğitim ve Kültür Bakanlığı’na aktardıklarını bu noktadan sonra sorumluluğun hükümette olduğunu söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndaki ilgili daire müdürlerinin de eğitimdeki sorunlara karşı duyarlı olmadıklarını söyleyen Elcil, okul müdürlerinin ve öğretmenlerin sorunlarla ilgili görüşmek üzere bakanlıkta muhatap bulamadıklarını dile getirdi.

Elcil, “Örneğin, kitaplar bazı okullara gitmedi ve okul müdürleri sorumlu kişi olarak Talim terbiye Dairesi Müdürü’nü arıyor fakat bir türlü ulaşamıyor. Müdür ortada yok” dedi.

Şener Elcil, ne Milli eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın ne de bakanlıkta yetkili kişilerin eğitimden anlamadıklarını öne sürerek, “Yapılması gereken en iyi iş bu bakanın derhal görevden alınmasıdır” diye konuştu.

“Çalışma izinlerinde kural getirilmelidir”

Şener Elcil, birçok okulda öğrenci nüfusunda ciddi yoğunluk olduğunu ve mevcut öğrenci nüfusa göre okulların yetersiz kaldığını kaydetti.

Elcil, “Okullardaki eksiklikler, tamamlanamıyor, ihtiyaçlar giderilemiyorsa, öğrenci nüfusuna karşı gerekli tedbirler alınmalıdır” diyerek, bu noktada çalışma izinlerinde “ek vergi” kuralı getirilmesi gerektiğini belirtti.

Şener Elcil, şunları söyledi: “Güney Kıbrıs’taki okullarda da zaman zaman ek sınıf ihtiyacı doğuyor. Böyle durumlarda okullarda lüks konteynır sınıflarla ihtiyaç gideriliyor. Bizde ne geçici ne de kalıcı bir çözüm üretme anlayışı bile yok. Hükümet çalışma iznine kural getirmelidir. Eğer bu ülkede çalışma izni ile ikamet eden kişi ailesini de ülkeye getirecekse işverene bir ek vergi ödeme kuralı getirilmelidir. Bu hem caydırıcı olur hem de bu verginin öd3enmesi halinde devletin kasasına da para girer. Bu para da eğitime harcanır. Hükümet bu hususta siyasi bir karar almalıdır. Şuanda biz 80 milyon sınıf okul ve öğretmen yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu mümkün değil.”