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Elcil'den Provokasyon Uyarısı

Şener Elcil, Sendikal Platform’un bu akşamüzeri düzenleyeceği eylem konusunda bazı tarafların tehdit içeren açıklamalar yaptığını kaydetti

06 Eylül 2018 Perşembe 16:21
Elcil'den Provokasyon Uyarısı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Sendikal Platform’un bu akşamüzeri düzenleyeceği eylem konusunda bazı tarafların tehdit içeren açıklamalar yaptığını kaydederek, bu açıklamaların provokasyon maksatlı olduğunu belirtti
Yazılı açıklamasında, bu kişilerin güvenlikten sorumlu makamlarla kol kola hareket ettiğini de savunan Elcil, polise ve askeri makamlara, “Eyleme yönelik herhangi bir provokasyondan siz sorumlu olacaksınız” diyerek seslendi.
Bazı örgütlerin TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne bağlı şekilde ve parti görüntüsü altında faaliyet gösterdiğini, tehdit, şantaj ve saldırılarla korku salmaya çalıştığını savunan Elcil, “Sayın Barbaros Şansal’a faşist saldırıda bulunan; parti başkanı ve genel sekreter olduğunu söyleyenlere soruşturma açıldığı iddiaları da inandırıcı değil” ifadelerini kullandı.
22 Ocak’ta Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırıya da işaret eden Şener Elcil, “Güvenlikten sorumlu makamlar, suç işleyenleri koruma altına aldı” görüşünü savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Şener ElcilSendikal Platform
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