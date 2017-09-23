Elcil: "Devlet olanakları kişisel ilişkiler için kullanılıyor"

Özlem Çimendal

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, KKTC yurttaşlığı hakkı kazanan birçok kişi hala vatandaşlık alamazken, üst düzey bir siyasi yetkili ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen bir kadına vatandaşlık verilmesini eleştirdi.

“Artık var olan vatandaşlık yasasına da uyulmadığı açıktır”

Son günlerde kamuoyunun gündemine sık sık gelen vatandaşlıklar konusunun, üst düzey bir siyasi yetkili ile yakın ilişki içerisinde olduğu iddia edilen bir kadına keyfi vatandaşlık verilmesi ile açık bir şekilde görüldüğüne dikkat çeken Elcil, “KKTC’de mevcut bir vatandaşlık yasası var. Yalnız bu yasa kapsamında verilen bu şekildeki vatandaşlıklar yasalara ne ölçüde uyulduğunun da göstergesidir. Artık var olan yasaya da uyulmadığı açıktır” şeklinde konuştu.

“Sorun, devletin imkanlarının özel ilişkiler için istismar edilmesi”

Sorunun bir kadının vatandaşlık alması olmadığını vurgulayan Elcil, “Sorun bir hükümet yetkilisinin, özel ilişkileri kapsamında devletin yetkilerini kullanmasıdır. Yani devletin imkanlarını kendi özel ilişkileri için istismar etmesi söz konusudur. Başka ülkede bu olay yaşansa çıkıp bu yetkililerin istifa etmesi gerekir. Ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki çıkıp yetkililer pişkince de açıklamalar ya da yalanlama yapabiliyorlar” dedi.

“Kişisel ilişkilerin devlet olanaklarından yararlanarak geliştirilmesi kabul edilemez”

Devlet olanaklarının kişisel çıkar odaklı kullanıldığına vurgu yapan Elcil, kişisel ilişkilerin devlet olanaklarından yararlanarak geliştirilmesinin ise kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Yasalar kapsamında hak kazananlar da mağdur ediliyor”

Elcil, bir yandan yasa dışı şekilde siyasilerin kişisel çıkarlar uğruna dağıtılan vatandaşlıklar dururken, diğer yandan da yaslar çerçevesinde vatandaşlık kazanmış kişilerin hakkının yenildiğine dikkat çeken Elcil, ortaya büyük bir adaletsizliğin çıktığını dile getirdi. Elcil, “Yasal mevzuatın çiğnenmesi demek, yasalar kapsamında hak kazananların da mağdur edilmesi anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

“Mütevelli heyeti karar defterini toplumla paylaşsın o zaman”

Yine siyasi ilişkiler kapsamında vatandaşlık hakkı elde eden kadının KKTC’de bir üniversitede çalıştığı iddialarını dile getirdiklerine işaret eden Şener Elcil, “Üniversite bunu yalanladı. Ortaya koyduğumuz soruları üniversiteyi karalama olarak nitelendirdiler. İnsanlar yapmadıkları bir suç ile ilgili açıklama yapıyorlarsa bundan rahatsız olmamaları lazım. Eğer rahatsız oluyorlarsa açıklamalarla ilgili bir çekinceleri vardır demek ki. Mütevelli heyeti karar defterini toplumla paylaşsın o zaman neden paylaşmıyorlar. Bir şey ya vardır ya yoktur” dedi.