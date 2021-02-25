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"Elcil'in açıklamalarında gerçeklik payı yok"

Sağlık Bakanlığı, iki adet morg buzluğu için Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Ocak’ta ihaleye çıkılması için Merkezi İhale Komisyonuna yazı gönderildiğini ve 10 Mart tarihinde ise ihalenin açılacağının ilan edildiğini duyurarak, “Dolayısı ile Bakan Ünal Üstel’in ilk icraatı olarak basına yansıtılmasının gerçeklik payı bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

25 Şubat 2021 Perşembe 18:33
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"Elcil'in açıklamalarında gerçeklik payı yok"

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından aktarılan ve basında yer bulan, Sağlık Bakanlığı’na atanan Ünal Üstel’in ilk icraatının iki adet morg buzluğu ihalesine çıkmak olduğu iddiası üzerine açıklama yapma gereği duymuş bulunmaktayız” denilerek, bu iddianın gerçeklik payı bulunmadığı anlatıldı.

Açıklamada, “Mevzu bahis alım için geçmiş dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2021 tarihinde ihaleye çıkılması için Merkezi İhale Komisyonuna yazı gönderilmiş olup, 10 Mart 2021 tarihinde ihalenin açılacağı ilan edilmiştir. Dolayısı ile Bakan Ünal Üstel’in ilk icraatı olarak basına yansıtılmasının gerçeklik payı bulunmamaktadır.  Böylesi doğruluk payı bulunmayan açıklamaları yapmadan önce daha dikkatli araştırma yapılmasını tavsiye eder, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 25.02.2021 19:37
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