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Elcil: Kalabalık sınıflar büyük sorun

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ise ilköğretimdeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla Gazimağusa’da bulunan Alasya İlkokulu’nda basın açıklaması yaptı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:41
Elcil: Kalabalık sınıflar büyük sorun

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Alasya İlkokulu’yla birlikte birçok okulda ciddi sıkıntılar ve öğrenci artışı yaşandığını, okulsuz ve öğretmensiz kalan öğrenciler bulunduğunu söyledi.

İlköğretimde 82 öğretmen eksiği olduğunu iddia eden Elcil, kalabalık sınıfların sıkıntı yarattığını aktardı.
Elcil, Okullardaki sorunların ve öğretmen eksikliğinin eğitimde planlama yapılmamasından dolayı kaynaklandığını da ileri sürdü.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Burak Maviş de hazırlanan basın açıklamasını okuyarak, sorunları ayrıntılı şekilde sıraladı, önerileri paylaştı.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası
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:) 2019-09-16 14:21:09

ELCİL SEN BİR SÜLÜK SÜN HEMDE ÖĞRETMENLERİN KANIYLA BESLENEN BİR SÜLÜK

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