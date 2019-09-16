Elcil: Kalabalık sınıflar büyük sorun

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, Alasya İlkokulu’yla birlikte birçok okulda ciddi sıkıntılar ve öğrenci artışı yaşandığını, okulsuz ve öğretmensiz kalan öğrenciler bulunduğunu söyledi.

İlköğretimde 82 öğretmen eksiği olduğunu iddia eden Elcil, kalabalık sınıfların sıkıntı yarattığını aktardı.

Elcil, Okullardaki sorunların ve öğretmen eksikliğinin eğitimde planlama yapılmamasından dolayı kaynaklandığını da ileri sürdü.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Eğitim Sekreteri Burak Maviş de hazırlanan basın açıklamasını okuyarak, sorunları ayrıntılı şekilde sıraladı, önerileri paylaştı.

(BRT)