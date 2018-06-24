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Elcil: "Kendi yayınladıkları genelgeyi çiğnediler"

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşanan diploma krizini değerlendiren öğretmen sendikaları, Savcılığın “Başörtülü fotoğraflı diploma verilebilir” diye bir görüş belirttiğine inanmadıklarını, İlahiyat Koleji’nin ise yasal olmadığını savundu.

24 Haziran 2018 Pazar 12:45
Elcil: "Kendi yayınladıkları genelgeyi çiğnediler"

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yaşanan diploma krizini Yeni Bakış’a değerlendirdi.

Elcil, esas sorgulanması gerekenin Türkiye ile olan ilişkiler ve AKP’nin buradaki faaliyetleri olduğunun altını çizerek, 2006 yılında CTP’nin iktidarda olduğu dönemde kimlik kartlarının türbanlı verilebileceğine yönelik bir genelgenin dönemin Bakanı Özkan Murat tarafından yayınlandığını belirtti. Elcil, CTP’nin o dönem Türkiye’den aldığı talimatlar çerçevesinde bu kararı aldığını söyledi. Şener Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın ise diplomaların verilebilmesi için mevzuatına göre açık ve görünebilir olması için okullara başka bir genelge gönderdiğini hatırlattı.

“Kendi yayınladıkları genelgeyi çiğnediler”

Elcil, buna rağmen UBP ve DP gibi iş birlikçi partilerin idaresinde olan Eğitim Bakanlığı’nın genelgeyi çiğneyerek başları kapalı olan öğrencilere diploma verdiğini belirtti. Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın o dönemki müdürlerin yayınladıkları genelgeyi çiğnediğini ifade ederek, Bakan Cemal Özyiğit’in tepki gelmesi sonucu yapılan araştırmada CTP hükümetinin 2006 yılından beri türbanlı kimlik verilmesi yönünde karar aldığının ortaya çıktığını söyledi.

“Savcılığın görüşü olduğunu düşünmüyorum”

“Diplomalar kahraman solcularımızın zamanından beri veriliyor” diyen Elcil, bunun işin yasal boyutu olduğunu, Savcılığın başörtülü fotoğraflı diploma verilebilir diye görüş verdiğini belirtti.

Elcil, şöyle devam etti, “Aslında bunun adını böyle koydular. Ben Savcılığın böyle bir görüşü olduğuna inanmıyorum. Olayı kapatmak için geri adım attılar. Bu bizdeki işin işbirlikçi boyutudur. Bu durum buradaki siyasi partilerin Ankara hükümetinin kuklası olduğunu gösteren bir durumdur. Türkiye’den Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu olan Bakan, bizdeki yöneticilere faşist diyebiliyor. Faşist kimdir? Bugün Türkiye’de cezaevlerinde yüzlerce öğrenci, gazeteci, akademisyen var. Böyle bir durumda onlar bize demokrasi dersi veremezler”

“Dindar bir nesil yetiştirilmeye çalışılıyor”

Şener Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın yaptığının doğru olduğunu, ancak hükümetin tamamının geri adım attığını söyledi. En baştan beri burada yaratılan düzende AKP’nin yayılmacı bir siyaset güttüğünü ifade eden Elcil, ülkemizde dindar bir nesil yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Selengin: “İlahiyat Koleji yasal değil”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Aziz Selengin ise bir genelgenin var olduğunu ve bütün okullara gönderildiğini ifade ederek, bakanlığa yollanan kayıt defterinde nasıl olması gerektiğinin belirtildiğini söyledi.  Daha önceki hükümetler döneminde bu genelgenin imzalandığına dikkat çeken Selengin, olayın boyutunun başka olduğunu söyledi. Selengin, İlahiyat Kolejinin yasal olmadığını belirterek, yasal olmayan bir okulun yasal olmayan diploma töreninin yapıldığını kaydetti. Aziz Selengin, bunun Anayasa’ya ve Milli Eğitim Yasasına aykırı olduğunu belirterek, “Savcılıktan neyin görüşü alındı?” diye sordu. Selengin, bu olayın kıyafet özgürlüğü ötesinde olduğunu belirterek, burada esas olanın çocuk istismarı olduğunu söyledi.

“Eğitim 18 yaşına kadar tek olmalıdır”

Selengin, “11-12 yaşındaki çocukların bu şekilde türban takması kendi istekleri midir yoksa birilerinin baskısıyla giydikleri midir?  Daha önce intihara kadar giden vakalar da yaşandı. Bizler 18 yaşına kadar eğitimin tek olmasını savunuyoruz. Çünkü bu ülkede alevi var, sunni, var, Rusya’dan gelen insanlar var. Pakistan’dan gelen öğrenciler var. Diploma törenlerinde hepsinin başı açıktır. Şimdi bu dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların çocuklarının diploma törenine kendilerine has kıyafetlerle geldiklerini düşünün. Bir kişi 18 yaşını tamamladıktan sonra din eğitimi alacaksa tabii ki alabilir. Ancak devletin bunu bu şekilde yapması zaten Anayasa’ya aykırıdır” diye konuştu. 

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Yorumlar
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dervis 2018-06-24 15:56:00

acin bir dava..kapansin gitsin..bizim icin olmayan bu egitim bize uymaz..

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Osman 2018-06-24 16:23:42

ELCIL BEGENMIYORSAN DEFOL GIT...SANA MEMLEKETIN IHTİYACI YOK..GÜNEY SENIN ICIN UYGUN

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Osman 2018-06-24 16:25:07

ELCIL BEGENMIYORSAN DEFOL GIT...SANA MEMLEKETIN IHTİYACI YOK..GÜNEY SENIN ICIN UYGUN

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Osman 2018-06-24 16:27:20

Yarı giyinmiş ve ciplak olanlara diplama var..özgürlük bu işte..yaşasın adalet

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