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Elcil, Rum Eğitim Bakanı’nın ELAM’ı ziyaretini değerlendirdi

Elcil yazılı bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’taki “faşist neo-nazi Elam Partisi”ni ziyaret eden Rum Eğitim Bakanı’nı, “kuzeyde ırkçı, milliyetçi, faşist söylemler yapan siyasetçilere benzememeye ve Kıbrıs Türk toplumu ile sağlıklı işbirliği kurmaya” davet etti.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:53
Elcil, Rum Eğitim Bakanı’nın ELAM’ı ziyaretini değerlendirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, ırkçılık, şovenizm, din ve faşizmi içeren söylem ve eylemlerle bir yere varılamayacağını belirterek, karşılıklı saygıya dayalı, hoşgörülü, evrensel insanlık değerlerini benimsemiş insanlar ve tüm canlıları ve doğayı seven bireylere ihtiyaç olduğunu vurguladı. 

Elcil yazılı bir açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’taki “faşist neo-nazi Elam Partisi”ni ziyaret eden Rum Eğitim Bakanı’nı, “kuzeyde ırkçı, milliyetçi, faşist söylemler yapan siyasetçilere benzememeye ve Kıbrıs Türk toplumu ile sağlıklı işbirliği kurmaya” davet etti. 

“Irkçılığın ve faşizmin milliyeti yoktur. Bu söylemler bazı politikacıları öne çıkarıp oy avcılığı yapmalarına yardım etse de topluma verdiği zararın en güzel örneği Kıbrıs’tır” diyen Elcil, “iki toplumu bölmek ve ülkenin içinde bulunduğu bölünmüşlüğü yaratmak için eğitimin kullanıldığını” savundu. 

Elcil, “Irkçılığı, şovenizmi, dini ve faşizmi içeren söylem ve eylemlerle bir yere varılamayacağını ortaya koyar; çok kültürlü, çok dilli, farklı dinlere ev sahipliği yapan adamızda karşılıklı saygıya dayalı, hoşgörülü, evrensel insanlık değerlerini benimsemiş insanları tüm canlıları ve doğayı seven bireylere ihtiyaç olduğunu vurgularız” ifadelerini kullandı.

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