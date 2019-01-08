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Elcil: Vicdani reddini açıklayan bireylerin eğitim ve sağlık hizmetlerinde görevlendirilmesini öneriyoruz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, vicdani reddini açıklayan bireylerin eğitim ve sağlık hizmetlerinde görevlendirilmesini önerdi.

08 Ocak 2019 Salı 17:21
Elcil: Vicdani reddini açıklayan bireylerin eğitim ve sağlık hizmetlerinde görevlendirilmesini öneriyoruz

Elcil, bu konudaki tartışmaları farklı zemine çekmeye çalışanlar olduğunu da kaydederek, askeri makamların da vicdani retle ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaşmasını istedi.

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Şener Elcil yazılı açıklamasında, “Meclise gelen yasa tasarısı vicdani reddini açıklayanların askeri geri hizmetlerde görevlendirilmesini öngörüyor. Bu düzenlemeyle, aşağılanan, horlanan vicdani retçi bireylerin daha da aşağılanması ve yıldırılması hedefleniyor” görüşünü savundu.

“Vicdani ret bir insan hakkıdır ve buna herkesin saygı duyarak gereğini yapması şarttır” diyen Elcil, şunları da ifade etti:

“Vicdani ret tartışmasını farklı zemine çekmeye çalışan, kandan gözyaşından beslenen işbirlikçi bazı örgüt ve siyasi partiler neden bu konuda ses veriyor, bunu sorgulamakta yarar var. Meclise bu konuda bir yasa tasarısı gelmesi onları neden rahatsız ediyor? Bedelli askerlikten yararlanan veya hiç askerlik yapmayan ama militarizmden beslenen sahte milliyetçilerin arkasında kimler var? Askeri makamların bu konudaki düşüncesi nedir? Kendileri konuşmadıkları için bu örgütleri mi konuşturuyorlar? Tüm bu soruların yanıtı askeri makamların yapacakları açıklamalarla netlik bulacak. Bunun için askeri makamlar kamuoyu ile görüşlerini derhal paylaşmalıdırlar.”

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Anahtar Kelimeler:
KTÖSŞener ElcilVicdani RetHaberGündemKıbrıs
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