Elcil: "Yer yok, okul yok, apar topar baraka yapılıyor"

Haberal Kıbrıslı

Yeni başlayacak eğitim- öğretim yılında okulların döneme hazır olmadığıyla ilgili yayınlar üzerine görüşlerini aldığımız KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil “Okullarda yer yok, öğrenciler okula alınmıyor. Bir çok okulda tadilat sürüyor ve öğretmen atamaları hala yapılamadı” derken, HTML Müdürü Mehmet Aşan ise okulda tadilatların devam ettiği iddialarını yalanlarken “Bizde sadece bir sonraki sene kullanılacak olan mutfağın inşaatı devam ediyor. Okulumuz eğitim- öğretim yılına hazırdır. Sendikayla da konuştuk onlar da böyle bir açıklama yapmadıklarını söyledi” dedi.

Öte yandan Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, okulların 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılına hazır olmadığı haberlerinin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını, bunun aksine okullar için gerekli bütün hazırlıkların yapılmış olduğunu ifade etti.

Dün basında yer alan eğitim- öğretim yılının başlayacak olmasına rağmen birçok okulda tadilat ve çalışmaların devam ettiği iddiaları üzerine görüşlerini aldığımız KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil “Okullar hazır değil, özellikle de Girne bölgesinde büyük sorun var” dedi.

Elcil: “Girne’de 93 öğrenci açıkta kaldı”

En büyük sorunun Girne’de olduğunu söyleyen Elcil “Girne’de okula yazılamayan öğrenci sayısı çok yüksek. Girne Maarif Anaokulu’nda 40, Karakum Anaokulu’nda 35, Ozanköy Osman Tuncer Anaokulu’nda 18 öğrenci okula alınamıyor. Yer yok deniliyor” dedi.

“Apar topar baraka yapılıyor”

Sınıflarda öğrenci sayısının 40’a ulaştığını belirten Elcil “Yer yok, okul ihtiyacı var. Bakan Girne Maarif Anaokulu’na apar topar 2 baraka yaptırıyor. Geri kalan okullar içinde aktivite sınıflarını kapatın onlara öğrenci alın diye talimat veriyor” dedi.

“Birçok okulda tadilat sürüyor”

Tadilatların halen devam ettiğini söyleyen Elcil “İnşaat halinde olan okullar var. İlk aklıma gelenler Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu Şehit Tuncer İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, 23 Nisanİlkokulu, Girne Maarif Anaokulu, Vadili İlkokulu, Gazi İlkokulu, Lefkoşa Cumhuriyet İlkokulları’nda tadilatlar hala devam ediyor” dedi.

“Kitap yok, öğretmen yok”

Sorunların bununla da bitmediğini belirten Elcil “Tek sıkıntı bunlar değil. Kitaplar okullara hala gelmedi. Kırtasiye malzemelerinin bir kısmı yok. Temizlik malzemesi hiç dağıtılmadı. Bir de öğretmen eksiği olacak çünkü mülakatlar Pazartesi günü de devam edecek. Atamalar hafta arası kararlaştırılacak. Geçici atamaların da bir iki haftayı bulacağını düşünüyorum” dedi.

“Karşımızda muhatap yok”

Elcil sözlerini “Öğretmen yardımcı kadroları bile yok. Atanmadı. Onların da atanması gerekiyor. Bunları konuşmak için karşımızda muhattap bile bulamıyoruz. Okulların da muhattapları yok” diyerek bitirdi.

Mehmet Aşan: “İddialar gerçek dışı”

Okullardaki sorunların yanında iddialara göre tadilat çalışmalarının hala sürdüğü Haydarpaşa Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Aşan ise “İddialar gerçek dışı. Biz hazırız, hiçbir sorunumuz yok” dedi.

“Mutfak çalışması yapılıyor”

Aşan, okulda tadilat çalışması olmadığını belirterek “Biz bütün tadilatları yazın hafta sonu da dahil olmak üzere çalışarak bitirdik. Şu anda sadece bir sonraki sene hizmete girecek olan mutfak eğitim sınıfının tadilatı devam ediyor” dedi.

“Sendika da iddiaları yalanladı”

Basında çıkan haberle ilgili olarak sendikayı da aradıklarını söyleyen Müdür Aşan “Ben sendikayla da konuştum. Nasıl böyle bir açıklama yaparsınız diye. Sendika yetkilisi yaptıkları açıklamanın bu yönde olmadığını ve çarpıtılarak yayınlandığını söyledi” dedi.

“Pazartesi günü herkes görecek”

Aşan sözlerini “Pazartesi günü herkes gelip görebilir. Sınıflarımız, okulumuz, öğretmenlerimiz eğitim- öğretim yılına en iyi şekilde hazırlandı. Hiçbir sıkıntımız yok” diyerek bitirdi.

Ataöv: "Merak etmeyin, bütün okullarımızda ziller çalacak"

Konu hakkında görüşünü aldığımız Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, okulların 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılına hazır olmadığı haberlerinin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını, bunun aksine okullar için gerekli bütün hazırlıkların yapılmış olduğunu ifade etti.

Birçok okul için atamaların yapılmış olduğunu aktaran Müsteşar Ataöv, bunun yanında devam eden bir sürecin olduğunu ve birkaç gün içerisinde atama sürecinin de tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Rauf Ataöv, Haydarpaşa Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Aşan'ın yapmış olduğu açıklamaya katıldığını dile getirirken, "Merak etmeyin, bütün okullarımızda ziller çalacak." ifadelerine yer verdi.