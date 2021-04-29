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Elcil’den Maliye Bakanı Oğuz’a Eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, kamu maaşı ödemeleriyle ilgili açıklamaları nedeniyle Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u eleştirdi.

29 Nisan 2021 Perşembe 15:17
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Elcil’den Maliye Bakanı Oğuz’a Eleştiri

“Türkiye’den kaynak gelmezse maaşları ödeyemeyiz” açıklamalarının çökmüş ekonomiyi daha da batırdığını söyleyen Elcil, her ay sonu benzer açıklamalar yapılarak Türkiye’ye muhtaç olunduğu algısının yaratılmaya çalışıldığını savundu.

Cenevre’de “bağımsız egemen devlet”, Lefkoşa’da devlet çalışanlarının maaşlarının ödenemeyeceği açıklamaları yapıldığını söyleyen Elcil, “Bu yönetim anlayışının yaptığı açıklamaların hiçbir itibarı yoktur” dedi.

Şener Elcil, yazılı açıklamasında, “Temel amaç insanımızı yaratılan siyasi rejime ve Türkiye’ye biat ettirmektir. Bizim Ankara’nın parasına da, memurlarına da ihtiyacımız yoktur” ifadelerini de kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Şener Elcil
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