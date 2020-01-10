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Elçilik bu adama "dur" diyecek mi?

10 Ocak 2020 Cuma 12:43
Elçilik bu adama "dur" diyecek mi?

Geçtiğimiz gün Ada Basını haber sitesinde yer alan haberde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki görevli bir şahısın, iş insanlarını tehdit ettiğini ve 'Sizi Türkiye'ye şikayet ederim' diyerek para istediği aktarılan kişinin Elçilik görevlisi Hüseyin Aykut olduğu iddia edildi.

Aykut'un birçok iş insanı ile gazeteciyi bu yolla tehdit ettiği belirtiliyor.

Haber merkezimizin ulaştığı iş insanları bu ismi doğrularken, elçiliğin bu kişi hakkında gereğini yapmasını beklediklerini ifade ettiler.

Gözler elçiliğe çevrilmiş durumda.

KAYNAK:ADABASINI

Son Güncelleme: 10.01.2020 12:59
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin AykutHaberKKTC
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