Elçilik bu adama "dur" diyecek mi?

Geçtiğimiz gün Ada Basını haber sitesinde yer alan haberde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki görevli bir şahısın, iş insanlarını tehdit ettiğini ve 'Sizi Türkiye'ye şikayet ederim' diyerek para istediği aktarılan kişinin Elçilik görevlisi Hüseyin Aykut olduğu iddia edildi.

Aykut'un birçok iş insanı ile gazeteciyi bu yolla tehdit ettiği belirtiliyor.

Haber merkezimizin ulaştığı iş insanları bu ismi doğrularken, elçiliğin bu kişi hakkında gereğini yapmasını beklediklerini ifade ettiler.

Gözler elçiliğe çevrilmiş durumda.

KAYNAK:ADABASINI