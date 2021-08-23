“Elden alım için Bakanlar Kurulu'ndan yetki isteriz”

Çiğdem AYDIN - Özel Haber

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Ada TV’de Cüneyt Oruç’un sorularını yanıtladı.

Yeniden iptal edilen akaryakıt ihalesi ile ilgili konuşan Büyükyılmaz, 20 gün içerisinde ihalenin tamamlanacağını söyledi.

İhale tarihlerine Merkezi İhale Komisyonunun karar vereceğini belirten Büyükyılmaz, şu anda Kuzey Kıbrıs için 28 günlük akaryakıt olduğunu söyledi. Büyükyılmaz, “elimizde bin ton akaryakıt var Aksa jenaratörleri bakıma alırsa bu rakam daha da aşağıya düşer elimizde ülkeye 28 gün yetecek kadar akaryakıtımız vardır” dedi.

Yarın KIB-TEK yönetim kurulunun yeniden toplanacağını belirten Büyükyılmaz, yönetim kurulunda bir arkadaşımız yurt dışı biri de temaslı işleri aksatmamaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı.

Oruç’un B planı var mı sorusunu yanıtlayan Büyükyılmaz, elden teklif için Ekonomi ve Ererji Bakanımız Erhan Arıklı önerge hazırlayacak ve Bakanlar Kuruluna sunacak eğer yetki alırsa o şekilde alınacak, başka bir B planı yok ama ülkenin de elektriksiz kalmasına müsaade edemeyiz dedi.