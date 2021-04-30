Elektriğe yüklü zam

Ekonomi ve Maliye Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun zararına satış yaptığını söyleyerek Mayıs ayı itibarıyla zam yapılacağını açıkladı

Arıklı Türkiye’deki temaslarını Çiğdem Aydın ile yaptığı canlı yayında değerlendirdi.

Elektriğin şu anda maliyetinin 119 kuruş olduğunu ancak 97 kuruşa vatandaşa satıldığını kaydeden Arıklı, “2 yıldır zam yapılmadı. Artık bunu yapamayız. Nizamname gereği kurumu zarara uğratamayız ve elektriğe bir zam yapılması kaçınılmaz. Yüzde 10-15 civarı bir zam olacak. Daha önce de Kurum Yönetimi bu zammı talep etmiş biz Bakanlar Kurulu’nda bunu ertelemiştir. AMA Sayıştay bize bizim böyle bir hakkımız olmadığını söyledi. Zam kaçınılmaz… zammın oranını nizamname gereği onlar belirleyecek. Şu anda dediğim gibi elektriği maliyeti 119, şu an 97 kuruştan satılıyor. Herhalde 119 kuruşa çekilecek. Bu vatandaşa büyük bir sıkıntı yaratacak maalesef”

Arıklı zammın mayıs sonu itibari ile faturalara yansıyacağını kaydetti.

“Gaza geçip maliyeti düşürmeliyiz”

“Maliyetleri düşürmemiz için süratle gazla üretime geçilmesi gerekir” diyen Arıklı, gaza geçilirse 3,5-4 cent fiyatın aşağıya ineceğini söyledi. Ayni zamanda iletim hatlarının da yenilenmesi gerektiğini ifade eden Arıklı bundan dolayı güneş enerjisinden de daha fazla fayda sağlayamadıklarını söyledi.

“Çok sayıda güneş enerjisinden faydalanmak isteyen var ama izinlendiremiyoruz” diyen Arıklı bu konuyu Ankara’da mavkidaşı ile paylaştığını sözlerine ekledi.

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