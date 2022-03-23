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Elektriğe zam mı geliyor ?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, kesintiler ve elektrik fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

23 Mart 2022 Çarşamba 12:34
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Elektriğe zam mı geliyor ?
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, kesintiler ve elektrik fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, “Son yapılan fiyat düzenlemesi, yakıtın tonu 580 Dolar iken yapıldı. O süreçte Dolar kuru da 13,5 TL idi. Geldiğimiz noktada yakıt 785 Dolar ve Dolar da 14 TL’yi geçmiş durumda. Bu ay sonu tekrardan gözden geçriilecek. Yakıt fiyatları şu an düşme eğiliminde. Eğer düşerse, ilave bir düzenlemeye gerek kalmaz” dedi.

“KESİNTİLER SÜRECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Elektrik kesintilerinin saat kaçta ve hangi bölgede olacağına ilişkin programı dün akşam itibariyle açıklamaya başladıklarını belirten Erdoğan, “Kesintiler sürecek gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Haber - Kaynak : Kıbrıs Postası

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