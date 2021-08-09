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Elektriğe Zam Yapılması Halinde Başlatacak Eylemlere Destek Çağrısı

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, elektriğe zam yapılması halinde ülke genelinde başlatacakları eylemlere destek vermeleri için tüm tüketicilere çağrı yaptı.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:23
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Elektriğe Zam Yapılması Halinde Başlatacak Eylemlere Destek Çağrısı

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada, KIB-TEK Yönetim Kurulunun hükümetten elektrik ücretlerine % 30 zam talebinin tüketicilerde panik yarattığına işaret ederek, “Dünya piyasasında akaryakıt fiyatları 2015 yılında varil başına 115 USD iken KWS 45 kuruş olan elektrik için bugün varili 40 USD altında yakıt alınmasına rağmen KWS 2 TL ulaşan % 30 bir zam talep edilmesi kabul edilemez” dedi.

KIBTEK çalışanlarından yöneticilerine kadar, kullandıkları elektrik ücretleri ile makam araçlarından şoförlerine kadar ayrıcalıkların misli ile tüketicilere ödettirilmesine son verilmediği sürece elektriğe zam yapılmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Işık, “İktidara gelen giden siyasi partiler siyasi rant ve oy amacıyla KIB-TEK’e nitelik ve evsaf aramaksızın fuzuli istihdamlar ile parti militanlarının maaşlarının, emekli maaşlarının ve emeklilik ikramiyelerinin bedelini astronomik faturalar ile tüketicilere ödettirmektedirler” iddiasında bulundu.

Son Güncelleme: 09.08.2021 16:46
Anahtar Kelimeler:
Elektriğe ZamTüketici Örgütleri Konfederasyonu
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