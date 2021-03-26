Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Kanlı kavga cezaevinde son buldu
Kanlı kavga cezaevinde son buldu
137 bin Euro'yu hackledi
137 bin Euro'yu hackledi
Flaş Haber
Bir hemşire daha pozitif
Kapat

“Elektriğe zam yüzde 15’in üzerinde olacak!”

Müsteşar Sahap Aşıkoğlu, elektriğe zammın yüzde 15 değil, bundan daha yüksek olacağını açıkladı.

26 Mart 2021 Cuma 18:25
531 Okunma
“Elektriğe zam yüzde 15’in üzerinde olacak!”

Ekonomi Bakanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın elektriğe önümüzdeki aydan itibaren yüzde 15 zam yapılmasının gündemde olduğunu açıklaması ardından ilgili müsteşar Şahap Aşıkoğlu durumun daha da kötü olduğunu açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, eklektiğe zammın yüzde 15 değil, bundan daha yüksek olacağını söyledi.

BRT ekranlarında konuşan Aşıkoğlu şöyle dedi;

“Yüzde 15’ten daha yüksek olabilir… 119 kuruş şu andaki maliyeti. Biz KIB-TEK’ten daha çok veri bekliyoruz ki hükümet de ona göre karar versin. KIB-TEK yarı kamu bir kurum olarak belli yasa ve kararnamelerle yönetiliyor. Nizamnamelerle de fiyatlar düzenlenir ve mecburidir. Yasa derki her 3 ayda bir belli zaman dilimlerinde petrol fiyatına bakıp regüle etmek zorundasınız. 2 yıl önce, artırılsın isteği geldiğinde orada birçok daha farklı konu olduğunu, bir çok idari anlamda bir sürü konuda mali sorun olduğunu, aslında bir çok parayı farklı yerlere harcadığımız ve bunları kısıp artırımı yapmayacağımızı gördük...

KIB-TEK bir tekeldir ve yönetim kurulu hangi fiyatı söylerse söylesin halk mecburdur. KTHY gibi değil yani... O batmıştı. KIB-TEK’in iyi yönetilse de yönetilmese de bu özelliğini kullanarak, yani yasal olarak fiyatın artması zorunluluğu var… Böylelikle bir şey sorgulanmıyor…”

Aşıkoğlu KIB-TEK’in mali yönetimine ilişkin ise Dünya Bankası’nın dahi raporu olduğunu ifade ederek “Anladık muhasipleri… Dünya Bankası da mı, TEPAV da mı, herkes mi yanılıyor ve yalan söylüyor” diye konuştu.

(KIBRIS POSTASI)

Son Güncelleme: 26.03.2021 19:49
Anahtar Kelimeler:
Aşıkoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞTE ALINAN TÜM KARARLAR...
İŞTE ALINAN TÜM KARARLAR...
Rum Hükümet Sözcüsü’nün koronavirüs testi pozitif!
Rum Hükümet Sözcüsü’nün koronavirüs testi pozitif!
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim