“Elektriğe zam yüzde 15’in üzerinde olacak!”

Ekonomi Bakanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın elektriğe önümüzdeki aydan itibaren yüzde 15 zam yapılmasının gündemde olduğunu açıklaması ardından ilgili müsteşar Şahap Aşıkoğlu durumun daha da kötü olduğunu açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, eklektiğe zammın yüzde 15 değil, bundan daha yüksek olacağını söyledi.

BRT ekranlarında konuşan Aşıkoğlu şöyle dedi;

“Yüzde 15’ten daha yüksek olabilir… 119 kuruş şu andaki maliyeti. Biz KIB-TEK’ten daha çok veri bekliyoruz ki hükümet de ona göre karar versin. KIB-TEK yarı kamu bir kurum olarak belli yasa ve kararnamelerle yönetiliyor. Nizamnamelerle de fiyatlar düzenlenir ve mecburidir. Yasa derki her 3 ayda bir belli zaman dilimlerinde petrol fiyatına bakıp regüle etmek zorundasınız. 2 yıl önce, artırılsın isteği geldiğinde orada birçok daha farklı konu olduğunu, bir çok idari anlamda bir sürü konuda mali sorun olduğunu, aslında bir çok parayı farklı yerlere harcadığımız ve bunları kısıp artırımı yapmayacağımızı gördük...

KIB-TEK bir tekeldir ve yönetim kurulu hangi fiyatı söylerse söylesin halk mecburdur. KTHY gibi değil yani... O batmıştı. KIB-TEK’in iyi yönetilse de yönetilmese de bu özelliğini kullanarak, yani yasal olarak fiyatın artması zorunluluğu var… Böylelikle bir şey sorgulanmıyor…”

Aşıkoğlu KIB-TEK’in mali yönetimine ilişkin ise Dünya Bankası’nın dahi raporu olduğunu ifade ederek “Anladık muhasipleri… Dünya Bankası da mı, TEPAV da mı, herkes mi yanılıyor ve yalan söylüyor” diye konuştu.

(KIBRIS POSTASI)