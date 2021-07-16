Elektrik akımına kapıldı ; 6 metre yükseklikten düştü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

15.07.2021 tarihinde saat 13:45 sıralarında Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde Kemal ÖZİKİZ (E-50) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait lift üzerinde, kopan elektrik tellerini direk üzerine monte ettiği sırada, elektrik akımına kapılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Koroner Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.