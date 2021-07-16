Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı

Elektrik akımına kapıldı ; 6 metre yükseklikten düştü

banner102

16 Temmuz 2021 Cuma 12:03
467 Okunma
Elektrik akımına kapıldı ; 6 metre yükseklikten düştü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

15.07.2021 tarihinde saat 13:45 sıralarında Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde Kemal ÖZİKİZ (E-50) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna ait lift üzerinde, kopan elektrik tellerini direk üzerine monte ettiği sırada, elektrik akımına kapılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırılmış olduğu Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Koroner Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emine Kutlar Hayatını Kaybetti
Emine Kutlar Hayatını Kaybetti
5 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
5 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Eve girip telefon çaldı
Eve girip telefon çaldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim