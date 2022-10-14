Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Eski eşinin evini soydu!
Eski eşinin evini soydu!
banner107

Elektrik borçlarının tahsiliyle ilgili yeni düzenleme...

Tüketicilerin Elektrik Kurumu’na olan borçlarının tahsili ile ilgili mali düzenlemeye ilişkin yasa gücünde kararname hazırladı

14 Ekim 2022 Cuma 10:02
387 Okunma
Elektrik borçlarının tahsiliyle ilgili yeni düzenleme...



Bakanlar Kurulu, tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na olan elektrik borçlarının tahsili ile ilgili mali düzenlemeye ilişkin yasa gücünde kararname hazırladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve dünyada ve ülkede, küresel kriz ve pandemi sonrası yaşanan ekonomik krizden doğan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla hazırlanan kararname, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

45 gün içinde başvuranlara ödeme kolaylığı

Kararnameye göre, bugünden itibaren 45 gün içinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na başvuranlara ödeme kolaylığı sağlanacak.

Vadesi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmeyen elektrik tüketiminden doğan asli alacak miktarının tümünün tahsil edilmesini öngören kararnameye göre, vadesi geldiği halde ödenmeyen ve borç miktarı esas alınarak belirlediği taksit sayılarına göre en fazla 30 ay taksitli olarak yararlanmak için yapılan müracaatta, yüzde 5 peşinat ödemesinin yapılacağı tarihe kadar birikmiş toplam gecikme zamlarının yüzde 50’si tahsil edilecek.

Tek bir defada ve peşin ödeme olarak yararlanmak için yapılan müracaatta ise, peşin ödemelerin yapılacağı tarihe kadar birikmiş toplam gecikme zammının yüzde 20'si ödenecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık ve başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşları yeniden düzenledi
Başbakanlık ve başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşları yeniden düzenledi
Büyük Av başlıyor!
Büyük Av başlıyor!
Ombudsman, Azerbaycan yolcusu...
Ombudsman, Azerbaycan yolcusu...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim