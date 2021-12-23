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Elektrik direğine çarpan araç alev aldı!

Lefkoşa’da bu sabah yaşanan trafik kazası sonucu bir araçta yangın çıktı.

23 Aralık 2021 Perşembe 09:14
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Elektrik direğine çarpan araç alev aldı!
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Dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırım üzerindeki elektrik direğine çarparak durabildi. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; saat 06:40 sıralarında, Lefkoşa’da Sht. Ecvet Yusuf caddesi üzerinde, Ramadan ESMERİ (E-27), yönetimindeki KG 941 plakalı salon araç ile Güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Hacıali Emlak önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra kaldırım üzerindeki elektrik direğine ve gergi teline çarparak durabildi. 

Çarpmanın etkisiyle alev alan araç İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

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