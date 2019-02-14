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Elektrik direğine çarparak durabildi!

Yoldan çıktı elektrik direğini devirdi

14 Şubat 2019 Perşembe 10:58
Elektrik direğine çarparak durabildi!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 07.11 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Mehmet GÜL (E-66) yönetimindeki JF 716 pl salon araç sürücüsünün Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip önce yolun solundan bankete düşüp ardından tekrar anayola giriş yapıp orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 14.02.2019 18:05
Anahtar Kelimeler:
Elektrik DireğiKazaLEFKOŞATrafikHaberGündemKıbrıs
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Ali veli 2019-02-14 21:27:25

Cok basit kazalar olur guzelim kibrisda

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