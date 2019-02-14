Elektrik direğine çarparak durabildi!

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili Soruşturma devam etmektedir.
Son Güncelleme: 14.02.2019 18:05
Yoldan çıktı elektrik direğini devirdi
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil serviste müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili Soruşturma devam etmektedir.
Cok basit kazalar olur guzelim kibrisda