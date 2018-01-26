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Elektrik Faturaları Telsim Shoplar'da da ödenebilecek

Elektrik faturaları artık Telsim Shoplar’da ödenebilecek. Elektrik faturasını Telsim Shoplar’da ödeyenlere aksesuar satışında yüzde 30 indirim yapılacak.

26 Ocak 2018 Cuma 15:46
Elektrik Faturaları Telsim Shoplar'da da ödenebilecek
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Elektrik faturaları artık Telsim Shoplar’da ödenebilecek. Elektrik faturasını Telsim Shoplar’da ödeyenlere aksesuar satışında yüzde 30 indirim yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, faturaların ödenmesiyle ilgili olarak Telsim ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ise protokol imzaladı.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen, Telsim Vodafone ve TEB ile işbirliği yaparak, ödeme noktalarını çoğaltmayı ve birçok lokasyondan tüketicilere alternatif ödeme olanağı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Telsim Genel Müdürü Hakan Gülümser de abone ve müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik dijital çözümler ürettiklerini ifade etti. Telsim olarak dijitalleşmeyi hayatın her alanına taşıma vizyonuyla hareket ettiklerini söyleyen Gülümser, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya ve adanın dijitalleşmesine liderlik etmeye devam edeceklerini belirtti.

TEB KKTC Bölge Müdürü Serhan Tuğyan da, elektrik faturaları tahsilâtları adına, Vodafone bayilerine kurulan ödeme noktalarıyla kurumun hizmet noktalarını artırdıklarını dile getirerek,  KKTC halkına daha iyi hizmet için ortak paydada buluştuklarını ifade etti. 

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