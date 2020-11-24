Elektrik kabloları yangına neden oldu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

23.11.2020 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Yeşilyurt’ta Hasan ÖZADALI (E-43)'ya ait ikametgâhın ambar olarak kullanılan oda içerisinde bulunan elektrik priz kablolarının muhtemelen kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiş; diğer odalar ise çıkan isten dolayı zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.