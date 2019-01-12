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Elektrik kablolarını sökerken yakalandılar

Parkeleri kaldırıp yeraltı elektrik kablolarını sökerken yakalandılar

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:28
Elektrik kablolarını sökerken yakalandılar

Boğaz-İskele’de Big Old Bazaar isimli iş merkezinde B.G. (E-47) ve B.Ö. (E-47) iş merkezi içerisinde bulunan parke taşlarını yerinden kaldırıp hasara uğrattıktan sonra, yeraltı elektrik kablolarını sökmeye çalıştıkları sırada tespit edildi. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün 17.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası, B.G. tutuklanırken, B.Ö. aranıyor. 

 

Diğer polisiye haber;

LEFKOŞA’DA İZİNSİZ TÜTÜN SATIŞI 

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Lefkoşa’da N.D (E-48) ve İ.İ.’nin (E-33) çalıştırdığı marketlerde polis tarafından yapılan kontrolde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden izinsiz 1259 paket muhtelif markalarda tütün ürününü satışa arz ettiği tespit edildi. 

Dün akşam meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor. 

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Big Old BazaarIş YeriYeraltı Elektrik KablolarıHırsızlıkTutuklamaPolisHaberGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2019-01-12 18:36:49

Yolsuzluk, hırsızlık, adilik, adli vaka memleketi. Memleketin adını da "Adli Vaka Cumhuriyeti" koyun. Yakışacak!

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