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Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek, Girne’de bazı bölgelere bugün üç saat boyunca elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

23 Kasım 2021 Salı 08:54
398 Okunma
Elektrik kesintisi!
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Kıb-Tek, Girne’de bazı bölgelere bugün üç saat boyunca elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında; Ciklos bölgesi, Almahara ve civarı, Eminağa Garden ve civarına ve Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı,  Karaoğlanoğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit çemberine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

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