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Elektrik kesintisi!

Güzelyurt’ta bazı bölgelere bugün 4 saat süreyle elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

08 Aralık 2021 Çarşamba 09:51
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Elektrik kesintisi!
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Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle, bugün 09:00-13:00 saatleri arasında, Güzelyurt Veteriner Dairesi, çiftlik kışlası ve civarına elektrik verilemeyeceği bildirildi.

ESENTEPE’DE 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Esentepe’nin bazı bölgelerinde de bugün 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu açıklamasına göre, 10.00-15.00 saatleri arasında Esentepe Sivil Savunma Tesisleri, Alkan Holiday Village ve civarına elektrik verilemeyecek

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