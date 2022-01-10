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Elektrik kesintisi!

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle yarın Teknecik, Esentepe, Karağaç ve Bahçeli bölgelerinde iki saatlik elektrik kesintisi olacak.

10 Ocak 2022 Pazartesi 11:39
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Elektrik kesintisi!
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Beşparmak köy yolu (köy içi hariç), Teknecik bölgesi ve doğusu, Akgünler Benzin İstasyonu bölgesi, Davutköy, Alagadi bölgesi, Golf Sahası ve civarı, Karaağaç Sahil Siteler bölgesi, Karaağaç köy yolu ve Karaağaç köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe köy İçi, Futbol Sahası bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli sahil bölgesine elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-11:00 saatleri arasında olacak.

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