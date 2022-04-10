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Elektrik kesintisi

10 Nisan 2022 Pazar 16:03
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Elektrik kesintisi

11 Nisan 2022 Pazartesi günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması  nedeniyle 10:30 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği  ve Sahil Seralar Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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