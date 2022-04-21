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Elektrik kesintisi!

Bugün 6 buçuk saat süreyle elektrik verilemeyecek.

21 Nisan 2022 Perşembe 09:16
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Elektrik kesintisi!

Tatlısu sahili, Sahil Benzin İstasyonu bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesine bugün 6 buçuk saat süreyle elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisi, 10.00 ile 16.30 saatleri arasında olacak.

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