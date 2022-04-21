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Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

21 Nisan 2022 Perşembe 12:50
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Elektrik kesintisi!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

22 Nisan 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve Civarı, Beşparmak Köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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