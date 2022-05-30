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Elektrik kesintisi!

Gazimağusa’da bazı bölgelerde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında birer saat dönüşümlü olacak şekilde iki trafo merkezinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:00
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Elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, bugün Gazimağusa’da bazı bölgelerde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında birer saat dönüşümlü olacak şekilde iki trafo merkezinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

Kesintilerin olacağı bölgeler şu şekilde:

“Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Alasya Park, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ,Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Namık Kemal Lisesi, Otobüs Terminali, Eski Lemar Bölgesi, Bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Baykal bölgesinin bir bölümü,Sulu Çember, Önder AVM bölgesi, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü,Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall,MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker,Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları,İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları,Güvercinlik ve Güvercinlik Asker,Büyük Sanayi, DAÜ çemberi-glapsides çemberi arasında kalan bölge, Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi ve DAÜ Güney Kampüsü,UN Kampı Bölgesi, UN kampı önü salamis yolu, gülseren göleti bölgesi LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar, DAÜ çemberi-gölet arasında kalan bölge,Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler,Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut, tesis ve beton şantiyeleri,Salamis caddesi, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü ve Sakarya Bölgeleri”

KIB-TEK’ten yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

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