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Elektrik kesintisi!

Yeniboğaziçi ve Bafra’da bazı bölgelere bugün sabahtan saat 09:00'dan 15.00’e kadar elektrik verilemeyecek.

16 Haziran 2022 Perşembe 09:20
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Elektrik kesintisi!
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Yeniboğaziçi ve Bafra’da bazı bölgelere  bugün sabahtan saat 09:00'dan 15.00’e kadar elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi bölgesi’ne; Bafra’da ise 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Limak, Artemis, Mehmetçik  Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Bafra, Thalassa Sitesi’ne elektrik verilemeyecek.

Ayrıca, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Karaoğlanoğlu Kemal Pişmiş Caddesinin kuzeyine, Siba Hırdavatçı ve civarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre kesinti, 09:00-14:00 saatleri arasında olacak.

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